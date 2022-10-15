UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 200 Humvee і боєприпаси для HIMARS: Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні

Фото: Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee та боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів вказали, що підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 5 000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
  • 5 000 одиниць протитанкової зброї;
  • Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • Більше 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
  • Медичне приладдя.

Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

До слова, з 2014 року - понад 20,3 мільярда доларів і з початку вторгнення Росії 24 лютого - приблизно 17,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, 14 жовтня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України