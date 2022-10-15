Понад 200 Humvee і боєприпаси для HIMARS: Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні

У рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee та боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів вказали, що підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:
Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.
До слова, з 2014 року - понад 20,3 мільярда доларів і з початку вторгнення Росії 24 лютого - приблизно 17,6 мільярда доларів.
Нагадаємо, 14 жовтня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.
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