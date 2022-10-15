Более 200 Humvee и боеприпасы для HIMARS: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.
В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:
В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины.
К слову, с 2014 года - более 20,3 миллиарда долларов и с начала вторжения России 24 февраля - примерно 17,6 миллиарда долларов.
Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.
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