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Более 200 Humvee и боеприпасы для HIMARS: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Фото: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5 000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
  • 5 000 единиц противотанкового оружия;
  • Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • Медицинские принадлежности.

В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины.

К слову, с 2014 года - более 20,3 миллиарда долларов и с начала вторжения России 24 февраля - примерно 17,6 миллиарда долларов.

Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.

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