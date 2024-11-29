Найгарячіше на Покровському напрямку. Генштаб оновив ситуацію на фронті

Російські війська завдали по позиціях українських захисників та мирних населених пунктах два ракетних та 93 авіаційних ударів, використавши 111 ракет, 67 керованих авіабомб та понад 1700 дронів-камікадзе. Загальна кількість обстрілів перевищила 4800, зокрема 126 - із реактивних систем залпового вогню.

Оперативна ситуація на основних напрямках

Харківський напрямок: українські захисники стримали 12 атак ворога поблизу Вовчанська, Тихого та Глибокого. Російська авіація завдала ударів по Липцях і Нескучному.

Куп’янський напрямок: відбулося 25 бойових зіткнень, атаки ворога зупинено біля Фиголівки, Колісниківки, Райгородки та інших населених пунктів. Російські війська завдали авіаудару трьома КАБ по Куп’янську.

Лиманський напрямок: шість атак противника зупинено біля Твердохлібового, Греківки та інших населених пунктів. Ударів зазнали райони Іванівки та Серебрянського лісу.

Краматорський та Торецький напрямки: українські воїни відбили 10 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Торецька та Щербинівки.

Покровський напрямок: ворог здійснив 61 спробу прориву, зокрема поблизу Миролюбівки, Лисівки та Даченського.

Курахівський напрямок: окупанти 43 рази намагалися прорвати оборону в районах Сонцівки, Курахового та Єлизаветівки.

Времівський напрямок: зафіксовано 20 атак, зокрема біля Трудового, Веселого Гаю та Новодарівки.

Оріхівський і Гуляйпільський напрямки: активних бойових дій ворог не проводив, але здійснив ракетний удар у районі Новоолександрівки.

Інші напрямки

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує обстріли та розвідку, використовуючи дрони-камікадзе та керовані авіабомби.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по місцях зосередження противника. За наявною інформацією, окупанти здійснили 19 авіаударів по своїй території в Курській області.