Найгарячіше на Покровському напрямку. Генштаб оновив ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Російські війська завдали по позиціях українських захисників та мирних населених пунктах два ракетних та 93 авіаційних ударів, використавши 111 ракет, 67 керованих авіабомб та понад 1700 дронів-камікадзе. Загальна кількість обстрілів перевищила 4800, зокрема 126 - із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує обстріли та розвідку, використовуючи дрони-камікадзе та керовані авіабомби.
Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по місцях зосередження противника. За наявною інформацією, окупанти здійснили 19 авіаударів по своїй території в Курській області.
За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 736 тисяч осіб. За минулу добу українські військові ліквідували 1220 російських окупантів.
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