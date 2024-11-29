Горячее всего на Покровском направлении. Генштаб обновил ситуацию на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 207 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Российские войска нанесли по позициям украинских защитников и мирных населенных пунктах два ракетных и 93 авиационных ударов, использовав 111 ракет, 67 управляемых авиабомб и более 1700 дронов-камикадзе. Общее количество обстрелов превысило 4800, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает обстрелы и разведку, используя дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по местам сосредоточения противника. По имеющейся информации, оккупанты совершили 19 авиаударов по своей территории в Курской области.
По данным Генштаба, общие потери России с начала полномасштабного вторжения превысили 736 тысяч человек. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1220 российских оккупантов.
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