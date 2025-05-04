Более 200 боев на фронте: Генштаб раскрыл данные об оперативной обстановке

На фронте с начала суток 4 мая и до вечера уже произошло 201 боевое столкновение. Самыми "горячими" направлениями остаются Покровское и Новопавловское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 4 мая.

Российские обстрелы

Отмечается, что в течение дня российские оккупанты нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применив для атак 1 ракету и 116 КАБов.

Также захватчики привлекли для поражения 779 дронов-камикадзе и осуществили 4062 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины "решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении российские оккупанты 4 раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, Строевки и Тихого. Также враг наносил авиационные удары по районам Захаровки, Рубежного и Волчанска.

На Купянском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового. Силы обороны отбили 4 вражеские атаки, еще 3 боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении противник 22 раза атаковал позиции ВСУ в районах н.п. Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодези и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Липового, Редкодуба. До сих пор продолжается 1 бой.

На Северском направлении произошло 3 боевых столкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. В Генштабе отметили, что 2 попытки оккупантов продвинуться вперед были успешно отбиты, еще 1 бой продолжается.

На Краматорском направлении продолжается 1 боевое столкновение вблизи Ступочек. Украинские защитники успешно остановили 9 вражеских штурмов в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 14 раз атаковали позиции ВСУ, сконцентрировав усилия в районах Торецка, Дружбы и в направлении Делиевки. Силы обороны Украины успешно остановили все попытки россиян продвинуться вперед.

На Покровском направлении подразделения противника пытались прорвать оборону ВСУ в сторону н.п. Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатир и в районах н.п. Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

"Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 70 вражеских атак, до сих пор продолжаются 12 боевых столкновений", - рассказали в Генштабе.

Также на этом направлении захватчики нанесли авиаудары КАБами по районам Покровска, Сухого Яра, Зари, Леонидовки, Дружковки, Русиного Яра, Малиновки, Удачного, Новопавловки, Зеленого Кута и Новоукраинки.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 177 оккупантов, 103 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, три БПЛА, один мотоцикл и одну боевую бронированную машину противника", - проинформировали в военном командовании.

На Новопавловском направлении российские оккупанты 40 раз атаковали позиции ВСУ вблизи н.п. Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону н.п. Зеленое Поле, Шевченко, Багатир. До сих пор продолжается 6 атак противника. Захватчики наносили авиаудары по районам Новополя, Новодаровки, Новоукраинки, Зеленого Кута, Багатира и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции ВСУ в районе Высокого на Гуляйпольском направлении. В то же время враг также наносил авиаудары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 3 вражеские атаки вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного. Россияне били КАБами по району Орехова.

На Приднепровском направлении российские оккупанты наносили авиаудары по районам н.п. Веселое, Берислав и Бургунка.

На Курском направлении Силы обороны Украины отбили 20 вражеских атак, до сих пор продолжаются 2 боя.