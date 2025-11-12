Понад 200 атак за добу: ЗСУ стримують найпотужніші штурми росіян під Покровськом

Станом на 22:00 12 листопада українські Сили оборони продовжують стримувати інтенсивний наступ російських військ по всій лінії фронту.

Генштаб повідомляє, що впродовж доби відбулося 216 бойових зіткнень, ворог завдав двох ракетних і 24 авіаційних ударів, скинув 58 керованих авіабомб та запустив понад 2000 дронів-камікадзе. Загалом противник здійснив понад 2800 обстрілів позицій українських військ.

При цьому українці продовжують виснажувати противника та зривати його плани наступу, зберігаючи контроль над ключовими рубежами фронту.

Сьогодні особливо відзначилися воїни 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога та стримують його просування на кількох ділянках фронту.

Найзапекліші бої - на Покровському напрямку

Найінтенсивніше російські війська штурмують позиції Сил оборони на Покровському напрямку, де зафіксовано 78 спроб просунутися вперед. Бої тривають у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Новогродівка, Родинське, Удачне, Котлине та поблизу Новопавлівки.

Саме тут, за попередніми даними, українські воїни ліквідували близько 100 окупантів, ще 39 поранили, знищили автомобіль, спеціальну техніку, чотири мотоцикли, два безпілотники та пошкодили понад десяток укриттів ворога.

Лиманський і Костянтинівський напрямки - під постійним вогнем

На Лиманському напрямку тривають жорсткі бої - за добу ворог 31 раз намагався прорвати оборону українських підрозділів біля населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та Лиман. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 24 штурми в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Яблунівки та Софіївки.

Інші напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку точиться 17 боїв, зокрема біля Вовчанська та Григорівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися у бік Петропавлівки та Богуславки.

На Слов’янському напрямку українські сили відбили сім атак у районах Дронівки та Серебрянки.

На Олександрівському напрямку зафіксовано 13 атак біля Січневого, Вербового та Рибного, а на Гуляйпільському — шість штурмів у районі Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських захисників біля Приморського та Новоданилівки, один бій ще триває.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві невдалі спроби наступу в районі Антонівського мосту.