Понад 20 тисяч ваучерів на навчання з початку року: які професії популярні серед українців

Україна активно підтримує перекваліфікацію та підвищення професійного рівня громадян: уряд для цього виділив 260 мільйонів гривень на програму ваучерів для навчання. З початку року українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання за різними фахами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Зазначається, що завдяки ваучерам на перекваліфікацію українці можуть здобути нову професію або вдосконалити свої навички, аби залишатися конкурентоспроможними на ринку праці.

Серед затребуваних професій у цьому році були:

медсестринство,

психологія,

дошкільна освіта,

медицина,

кухар,

водій,

тракторист,

кондитер.

Загалом за ваучерами доступно 155 спеціальностей у таких сферах:

IT-технології,

будівництво,

транспорт,

освіта,

медицина,

сільське господарство,

соціальне обслуговування.

Відомо, що максимальна сума ваучера становить 30 280 гривень. При цьому, якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю сплачує роботодавець або сам здобувач.

Навчання здійснюють заклади професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, а також ліцензовані установи.

Повідомляється, що заявку можна оформити онлайн через портал Державної служби зайнятості або звернутися особисто до центру зайнятості.

Оскільки ваучери стали дуже популярними в Україні, Кабінет міністрів запропонув збільшити перелік професій, яким можна навчитися завдяки ним.