ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 20 тисяч ваучерів на навчання з початку року: які професії популярні серед українців

Середа 20 листопада 2024 14:13
UA EN RU
Понад 20 тисяч ваучерів на навчання з початку року: які професії популярні серед українців Фото: навчання (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Україна активно підтримує перекваліфікацію та підвищення професійного рівня громадян: уряд для цього виділив 260 мільйонів гривень на програму ваучерів для навчання. З початку року українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання за різними фахами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що завдяки ваучерам на перекваліфікацію українці можуть здобути нову професію або вдосконалити свої навички, аби залишатися конкурентоспроможними на ринку праці.

Серед затребуваних професій у цьому році були:

  • медсестринство,
  • психологія,
  • дошкільна освіта,
  • медицина,
  • кухар,
  • водій,
  • тракторист,
  • кондитер.

Загалом за ваучерами доступно 155 спеціальностей у таких сферах:

  • IT-технології,
  • будівництво,
  • транспорт,
  • освіта,
  • медицина,
  • сільське господарство,
  • соціальне обслуговування.

Відомо, що максимальна сума ваучера становить 30 280 гривень. При цьому, якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю сплачує роботодавець або сам здобувач.

Навчання здійснюють заклади професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, а також ліцензовані установи.

Повідомляється, що заявку можна оформити онлайн через портал Державної служби зайнятості або звернутися особисто до центру зайнятості.

Оскільки ваучери стали дуже популярними в Україні, Кабінет міністрів запропонув збільшити перелік професій, яким можна навчитися завдяки ним.

Також нагадаємо, що ВПО можуть отримати 700 доларів на освіту. У матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися, що для цього потрібно зробити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіта в Україні
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті