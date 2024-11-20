Более 20 тысяч ваучеров на обучение с начала года: какие профессии популярны среди украинцев

Украина активно поддерживает переквалификацию и повышение профессионального уровня граждан: правительство для этого выделило 260 миллионов гривен на программу ваучеров для обучения. С начала года украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение по разным специальностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Отмечается, что благодаря ваучерам на переквалификацию украинцы могут получить новую профессию или усовершенствовать свои навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Среди востребованных профессий в этом году были:

медсестринство,

психология,

дошкольное образование,

медицина,

повар,

водитель,

тракторист,

кондитер.

Всего по ваучерам доступно 155 специальностей в следующих областях:

IT-технологии,

строительство,

транспорт,

образование,

медицина,

сельское хозяйство,

социальное обслуживание

Известно, что максимальная сумма ваучера составляет 30280 гривен. При этом если стоимость обучения превышает эту сумму, разницу оплачивает работодатель или сам соискатель.

Обучение осуществляют учреждения профессионально-технического, высшего и высшего образования, а также лицензированные учреждения.

Сообщается, что заявку можно оформить онлайн через портал Государственной службы занятости или обратиться лично в центр занятости.

Поскольку ваучеры стали очень популярны в Украине, Кабинет министров предложил увеличить список профессий, которым можно научиться благодаря им.