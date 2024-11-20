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Более 20 тысяч ваучеров на обучение с начала года: какие профессии популярны среди украинцев

Среда 20 ноября 2024 14:13
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Более 20 тысяч ваучеров на обучение с начала года: какие профессии популярны среди украинцев Фото: обучение (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украина активно поддерживает переквалификацию и повышение профессионального уровня граждан: правительство для этого выделило 260 миллионов гривен на программу ваучеров для обучения. С начала года украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение по разным специальностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Отмечается, что благодаря ваучерам на переквалификацию украинцы могут получить новую профессию или усовершенствовать свои навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Среди востребованных профессий в этом году были:

  • медсестринство,
  • психология,
  • дошкольное образование,
  • медицина,
  • повар,
  • водитель,
  • тракторист,
  • кондитер.

Всего по ваучерам доступно 155 специальностей в следующих областях:

  • IT-технологии,
  • строительство,
  • транспорт,
  • образование,
  • медицина,
  • сельское хозяйство,
  • социальное обслуживание

Известно, что максимальная сумма ваучера составляет 30280 гривен. При этом если стоимость обучения превышает эту сумму, разницу оплачивает работодатель или сам соискатель.

Обучение осуществляют учреждения профессионально-технического, высшего и высшего образования, а также лицензированные учреждения.

Сообщается, что заявку можно оформить онлайн через портал Государственной службы занятости или обратиться лично в центр занятости.

Поскольку ваучеры стали очень популярны в Украине, Кабинет министров предложил увеличить список профессий, которым можно научиться благодаря им.

Также напомним, что ВПЛ могут получить 700 долларов на образование. В материале РБК-Украина вы можете узнать, что для этого нужно сделать.

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