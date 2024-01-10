Понад 20 років в'язниці. Суд Чехії підтвердив вирок бойовику "ДНР", який воював на Донбасі

Апеляційний суд у Чехії сьогодні, 10 січня, підтвердив вирок, яким Алоїза Полака засудили до 21 року позбавлення волі. Чоловік раніше воював на боці бойовиків "ДНР" і вбив чотирьох українських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Видання пише, що 52-річний чоловік із Брно в період із 2016 по 2020 рік убив щонайменше чотирьох українських військових, будучи снайпером. Адвокат на суді зазначив, що бойовика, вочевидь, уже немає в живих.

Голова апеляційної колегії Ян Кадлец заявив, що оскільки вдалося довести, де воював чоловік і що він був снайпером, підстав сумніватися в убивстві чотирьох осіб немає. Таким чином, він відхилив апеляцію, в якій адвокат Полака вимагав нового перегляду справи.

Прокурор просив збільшити покарання для бойовика "ДНР", проте суддя відмовив йому в цьому.

Справа в суді перебуває не вперше

Високий апеляційний суд Праги розглядав цю справу втретє. Він двічі повертав справу на новий розгляд, оскільки смерть чотирьох осіб не була частиною вироку першої інстанції. При цьому обвинувачення ґрунтувалося головним чином на статусі Полака у Facebook.

Однак у вересні минулого року обвинувачення було підкріплено заявою військового експерта. Кримінальна палата визнала чоловіка винним в участі в терористичній групі та скоєнні теракту. Він збільшив раніше призначений двадцятирічний термін ув'язнення.

Автор заяви Отакар Фолтин - колишній начальник військової поліції і нинішній співробітник військового управління Празького Граду - показав на суді, що Полак явно брав участь у бойових діях на боці проросійських бойовиків у даний час і в даному місці. Свою заяву експерт ґрунтував на вивченні метаданих фотографій.

Що відомо про бойовика

У грудні 2016 року Полак виїхав із Праги на територію, контрольовану так званою "Донецькою народною республікою". Він був озброєний і почав виконувати бойові завдання.

Він також брав активну участь у боях проти українських військових у лавах так званої "Республіканської гвардії". Спочатку працював снайпером, пізніше командиром взводу.

Суди над бойовиками та представниками "ДНР"

У жовтні повідомлялося, що правоохоронці Чехії закінчили розслідування щодо так званого "почесного консула ДНР" Нели Ліскової. Справу передано до суду.

Уже в листопаді стало відомо, що в Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки.

Нещодавно правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо бойовика "ДНР" Артема Жоги. Йому загрожує 12 років в'язниці.