У понад 20 населених пунктах Сумської області проведуть обов'язкову евакуацію, - ОВА

Що передувало

Нагадаємо, вчора вранці, 6 серпня, після масованого обстрілу міста Суджа у Курській області РФ місцева влада та російські пабліки повідомили про так званий "прорив кордону бійцями ЗСУ".

За даними росіян, там не вщухають бої. Окрім того, українські війська нібито зайняли низку населених пунктів.

У зв'язку з цим росіяни також посилили обстріли прикордонних регіонів України, зокрема Сумської області. Там повітряна тривога триває вже понад добу.

Детальніше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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