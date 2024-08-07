В более 20 населенных пунктах Сумской области проведут обязательную эвакуацию, - ОВА

"Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района. В силу вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены", - рассказал Артюх.

По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.

"В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми", - подчеркнул глава ОВА.