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В более 20 населенных пунктах Сумской области проведут обязательную эвакуацию, - ОВА

Фото: глава Сумской ОВА Владимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района. В силу вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены", - рассказал Артюх.

По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.

"В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми", - подчеркнул глава ОВА.

Что предшествовало

Напомним, вчера утром, 6 августа, после массированного обстрела города Суджа в Курской области РФ местные власти и российские паблики сообщили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ".

По данным россиян, там не утихают бои. Кроме того, украинские войска якобы заняли ряд населённых пунктов.

В связи с этим россияне также усилили обстрелы приграничных регионов Украины, в частности Сумской области. Там воздушная тревога продолжается уже больше суток.

Детальнее о том, что происходит в Курской области и где идут возможные бои - читайте в материале РБК-Украина.

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Сумская областьЭвакуацияВойна в Украине