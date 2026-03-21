Уже понад 20 країн готові забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку

Згідно із заявою, 22 країни, включно з європейськими, але також ОАЕ і Бахрейн, засуджують нещодавні напади Ірану на "неозброєні торгові судна в Перській затоці, напади на цивільну інфраструктуру, а також фактичне закриття Ормузької протоки".

"Ми висловлюємо готовність зробити свій внесок у відповідні заходи щодо забезпечення безпечного проходу через протоку. Ми вітаємо прихильність країн, що беруть участь у підготовчому плануванні", - йдеться в заяві.

Також держави закликали негайно ввести всеосяжний мораторій на напади на цивільну інфраструктуру, включно з нафтогазовими об'єктами.

Варто зазначити, що цю заяву було опубліковано ще 19 березня. Однак тоді це було спільне звернення Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Японії.

Станом на сьогодні, 21 березня, до заяви лідерів приєдналися Канада, Республіка Корея, Нова Зеландія, Данія, Латвія, Словенія, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Чехія, Румунія, Бахрейн, Литва, Австралія та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).