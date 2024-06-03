Более 2,5 тысячи подростков с оккупированных территорий отправят на военные учения в РФ, - ЦНС
Российские захватчики отправят более 2,5 тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на военные учения в Волгоградской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщает ЦНС, в России еще летом прошлого года начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры воинов, в которых готовят подростков при достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.
Отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. В первую очередь обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке "будущего воины".
"Известно, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на временно оккупированных территориях Украины. К примеру, открытием такого центра в Луганской области занимался лично директор организации "воин" Александр Зайцев", - добавили в ЦНС.
Там также отметили, что список преступлений России только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач.
"Такие действия российских оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мерам нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования. И за эти преступления непременно придет ответственность и наказание", - подчеркнули в Сопротивлении.
Напомним, ранее мы сообщали, что российские захватчики на оккупированных территориях Украины сделали обязательными военные учения в школах.
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