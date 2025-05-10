Понад 190 боїв на фронті: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Втрати РФ

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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