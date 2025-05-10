Более 190 боев на фронте: Генштаб назвал самые горячие направления

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили 196 боевых столкновений по всей линии фронта.

Российские войска нанесли 34 авиаудара, применили 69 управляемых авиабомб, осуществили более 4100 обстрелов, в том числе 35 - из реактивных систем залпового огня, а также привлекли 2174 дрона-камикадзе.

Ситуация на направлениях:

Харьковское направление. Противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны Украины в районе Волчанска.

Купянское направление. Произошло три вражеские атаки в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

Лиманское направление. Российские войска совершили 17 атак в направлениях Липового, Редкодуба, Ямполовки, Грековки, Нового Мира и Зеленой Долины.

Северское направление. Враг совершил восемь штурмов на позиции украинских подразделений вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Краматорское направление. Зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино.

Торецкое направление. Оккупанты совершили 15 атак возле Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Покровское направление. Самые интенсивные боевые действия - 65 атак врага вблизи Александрополя, Новоторецкого, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Новой Полтавки, Луча, Елизаветовки, Даченского, Звирово, Котляровки, Андреевки, Лисовки, Новосергиевки, а также в направлениях Муравки, Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

Новопавловское направление. Силы обороны отбили 31 атаку возле Багатира, Константинополя, Одрадного, Ровнополя, Новоселки, Свободного Поля, Привольного и в направлениях Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Гуляйпольское направление. Наступательных действий со стороны противника не зафиксировано.

Ореховское направление. Украинские войска отбили шесть атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

Приднепровское направление. Враг шесть раз пытался безуспешно прорваться к украинским позициям.

Операционная зона "Курщина". Подразделения Сил обороны отбили 19 атак российских войск. Кроме того, зафиксировано 13 авиаударов с использованием 21 управляемой бомбы и 316 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из РСЗО.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.