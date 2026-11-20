Як відомо, на основі сталевих криївок "Метінвест" Ріната Ахметова збудував вже два підземних госпіталі на передовій: будівництво другого шпиталю, виконаного за стандартами NATO Role 2, закінчилося у минулому році, а перший підземний шпиталь вже допоміг врятувати понад 7 000 військових.

Також "Метінвест" розробив проєкт цивільного сталевого бункера "Цитадель", та збудував в Одесі перший в Україні підземний навчальний хаб зі сталі для курсантів Військової академії: унікальну споруду звели в межах проєкту "Сталева мрія".