На ноябрь 2026 года на предприятиях компании уже установлено более 180 таких укрытий. Еще 130 построек планируют смонтировать.

Одной из крупнейших площадок стала "Запорожсталь": к началу ноября на комбинате уже действовали 52 модульных укрытия общей вместимостью 376 человек. Они дополняют 17 стационарных защитных сооружений предприятия, рассчитанных на 7,7 тыс. работников.

К концу ноября на комбинате планируется установить еще 20 модульных капсул, которые смогут одновременно вместить 152 человека.

Что известно об укрытиях "Метинвеста"

Мобильные укрытия устанавливают, прежде всего, там, где работникам сложно быстро добраться до стационарных убежищ: на удаленных производственных участках, контрольно-пропускных пунктах, возле административных объектов и транспортных остановок.

Конструкцию таких укрытий в "Метинвесте" создавали на основе исторических схронов, адаптировав их к современным условиям войны и возможности серийного производства.

Первоначально стальные модульные укрытия разрабатывали для военных. С начала полномасштабной войны "Метинвест" изготовил и передал Силам обороны 1,2 тыс. таких сооружений в рамках инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".

Впоследствии аналогичные решения стали адаптироваться и для гражданских. В 2025 году компания представила общественное укрытие, а затем установила обновленную конструкцию в Бородянке, рассчитанную на 48 человек.

В компании отмечают: установка компактных укрытий на предприятиях должна сократить время, необходимое работникам для перехода в безопасное место во время тревоги, особенно на крупных промышленных площадках.