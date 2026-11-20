Группа "Метинвест" массово устанавливает мобильные стальные укрытия непосредственно на производственных площадках, чтобы работники могли быстрее добраться до убежища во время воздушных атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".
На ноябрь 2026 года на предприятиях компании уже установлено более 180 таких укрытий. Еще 130 построек планируют смонтировать.
Одной из крупнейших площадок стала "Запорожсталь": к началу ноября на комбинате уже действовали 52 модульных укрытия общей вместимостью 376 человек. Они дополняют 17 стационарных защитных сооружений предприятия, рассчитанных на 7,7 тыс. работников.
К концу ноября на комбинате планируется установить еще 20 модульных капсул, которые смогут одновременно вместить 152 человека.
Мобильные укрытия устанавливают, прежде всего, там, где работникам сложно быстро добраться до стационарных убежищ: на удаленных производственных участках, контрольно-пропускных пунктах, возле административных объектов и транспортных остановок.
Конструкцию таких укрытий в "Метинвесте" создавали на основе исторических схронов, адаптировав их к современным условиям войны и возможности серийного производства.
Первоначально стальные модульные укрытия разрабатывали для военных. С начала полномасштабной войны "Метинвест" изготовил и передал Силам обороны 1,2 тыс. таких сооружений в рамках инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".
Впоследствии аналогичные решения стали адаптироваться и для гражданских. В 2025 году компания представила общественное укрытие, а затем установила обновленную конструкцию в Бородянке, рассчитанную на 48 человек.
В компании отмечают: установка компактных укрытий на предприятиях должна сократить время, необходимое работникам для перехода в безопасное место во время тревоги, особенно на крупных промышленных площадках.
Как известно, на основе стальных крыивок "Метинвест" Рината Ахметова построил уже два подземных госпиталя на передовой: строительство второго госпиталя, выполненного по стандартам NATO Role 2, закончилось в прошлом году, а первый подземный госпиталь уже помог спасти более 7 000 военных.
Также "Метинвест" разработал проект гражданского стального бункера "Цитадель" и построил в Одессе первый в Украине подземный учебный хаб из стали для курсантов Военной академии: уникальное сооружение возвели в рамках проекта "Стальная мечта".