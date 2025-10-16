Понад 180 боїв на фронті: Генштаб назвав найгарячіший напрямок та показав карти

За добу відбулося 184 бойові зіткнення. Покровський напрямок продовжує залишатися найгарячішою ділянкою фронту, де українські захисники відбили 56 штурмів.

Ситуація на фронті 16 жовтня - на Покровському напрямку найбільше штурмів

За даними Генштабу, російські війська завдали по позиціях ЗСУ одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану авіаційну бомбу.

Крім того, окупанти здійснили 4 979 обстрілів, із яких понад сто - із реактивних систем залпового вогню, та використали 5 595 дронів-камікадзе для ураження позицій українських військ і населених пунктів.

Під авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Суми (Сумська область), Костянтинівка і Добропілля (Донецька область), Апостолове і Радушне (Дніпропетровська область), Єгорівка і Оріхів (Запорізька область), а також Нововоронцовка і Козацьке (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони знищили шість районів зосередження живої сили противника та два пункти управління російських військ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 186 обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи - наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили десять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення - противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник наступав п’ять разів, намагаючись діяти в районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.