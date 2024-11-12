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Понад 180 боїв за добу. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Російські війська завдали чотири ракетних удари по українських позиціях і населених пунктах, здійснили 84 авіаудари, використавши 145 керованих авіабомб, та здійснили понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 107 із реактивних систем залпового вогню. Також агресор застосував близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

Авіаудари були завдані по населених пунктах Сумської та Донецької областей, зокрема в районах Новеньке, Журавка, Краснопілля, Сергіївка, Сіверськ, Торецьк, Мирноград, Велика Новосілка та інших. Водночас ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили десять районів зосередження ворожих сил та дві артилерійські системи противника.

На Харківському напрямку російські сили вісім разів намагалися прорватися поблизу Вовчанська, на Куп’янському напрямку - тричі атакували позиції ЗСУ. Лиманський напрямок зазнав інтенсивних атак з використанням керованих авіабомб, зокрема по населених пунктах Зарічне, Лиман та Ямполівка.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три атаки біля Часового Яру, проте успіху не досягли. Торецький напрямок зазнав чотирьох спроб прориву, а Покровський - 50 наступальних дій в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки та інших. Курахівський напрямок відзначився найактивнішими діями ворога, де Сили оборони відбили 57 атак біля населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Катеринівка, Курахове тощо.

На інших напрямках, таких як Времівський, Оріхівський, Придніпровський, російські війська також активно застосовували авіацію та обстріли. Ознак формування наступальних угруповань на Волинському та Поліському напрямках наразі не зафіксовано.

Втрати росіян

За останню добу російська армія втратила на війні в Україні 1950 солдатів. Також Сили оборони України знищили 23 танки, 38 артилерійських систем та 81 ББМ.

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