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Более 180 боев за сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Российские войска нанесли четыре ракетных удара по украинским позициям и населенным пунктам, осуществили 84 авиаудара, использовав 145 управляемых авиабомб, и осуществили более пяти тысяч обстрелов, в том числе 107 из реактивных систем залпового огня. Также агрессор применил около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по населенным пунктам Сумской и Донецкой областей, в частности в районах Новенькое, Журавка, Краснополье, Сергеевка, Северск, Торецк, Мирноград, Великая Новоселка и других. В то же время ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили десять районов сосредоточения вражеских сил и две артиллерийские системы противника.

На Харьковском направлении российские силы восемь раз пытались прорваться вблизи Волчанска, на Купянском направлении - трижды атаковали позиции ВСУ. Лиманское направление подверглось интенсивным атакам с использованием управляемых авиабомб, в частности по населенным пунктам Заречное, Лиман и Ямполовка.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три атаки возле Часового Яра, однако успеха не достигли. Торецкое направление претерпело четыре попытки прорыва, а Покровское - 50 наступательных действий в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки и других. Кураховское направление отличилось активными действиями врага, где Силы обороны отбили 57 атак у населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Екатериновка, Курахово и тому подобное.

На других направлениях, таких как Времовское, Ореховское, Приднепровское, российские войска также активно применяли авиацию и обстрелы. Признаков формирования наступательных группировок на Волынском и Полесском направлениях пока не зафиксировано.

Потери россиян

За последние сутки российская армия потеряла на войне в Украине 1950 солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 23 танка, 38 артиллерийских систем и 81 ББМ.

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