Втрати РФ за добу склали майже 2000 військових, - Генштаб

За останню добу з 11 на 12 листопада, російська армія втратила на фронті 1950 солдатів. Також Сили оборони України знищили 23 танки, 38 артсистем та 81 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що станом на вечір 11 листопада, на фронті відбулося 185 боїв. Найбільш інтенсивно ворог атакував українські війська на Покровському напрямку.

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