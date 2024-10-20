Понад 160 боїв за добу. Генштаб розповів про нову ситуацію на фронті
Протягом останньої доби українські військові відбивали атаки противника по всій лінії фронту. Усього минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Збройні сили РФ завдали чотири ракетні удари (п’ять ракет), 81 авіаційний удар та скинули 155 керованих авіабомб. Ворог здійснив понад 3500 обстрілів, 91 із них - з реактивних систем залпового вогню.
Авіаційні удари були нанесені по населених пунктах, зокрема по Харкову, Куп'янську, Сіверську, Запоріжжю та іншим. Попри це, Сили оборони України завдали п'ять ударів по районах зосередження живої сили та техніки противника, знищивши два пункти управління.
Найактивніші бойові дії відбулися на Курахівському напрямку, де українські захисники відбили 60 атак. Інтенсивні сутички спостерігались на Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках.
На Харківському та Придніпровському напрямках ворог зазнав значних втрат, намагаючись прорвати українську оборону, проте без успіху. Сили оборони України також продовжують активні операції в Курській області.
Ознак формування наступальних угруповань ворога на Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано.
Втрати РФ на фронті
Протягом минулої доби, з 19 на 20 жовтня, російські війська зазнали втрат, втративши понад 1300 солдатів, 57 безпілотних літальних апаратів та 41 одиницю автомобільної техніки.
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