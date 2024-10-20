Более 160 боев в сутки. Генштаб рассказал о новой ситуации на фронте

В течение последних суток украинские военные отражали атаки противника по всей линии фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных удара (пять ракет), 81 авиационный удар и сбросили 155 управляемых авиабомб. Враг совершил более 3500 обстрелов, 91 из них - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам, в частности по Харькову, Купянску, Северску, Запорожью и другим. Несмотря на это, Силы обороны Украины нанесли пять ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив два пункта управления.

Самые активные боевые действия произошли на Кураховском направлении, где украинские защитники отбили 60 атак. Интенсивные столкновения наблюдались на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг понес значительные потери, пытаясь прорвать украинскую оборону, однако без успеха. Силы обороны Украины также продолжают активные операции в Курской области.

Признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано.