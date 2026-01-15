Понад 160 боєзіткнень за добу: Генштаб оновив дані з фронту

Росіяни завдали двох ракетних та 63 авіаційних ударів із застосуванням трьох ракет та 160 керованих авіабомб. Також окупанти здійснили 4876 ударів дронами-камікадзе та 2464 обстріли позицій Сил оборони і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито одну атаку росіян. Ворог завдав авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, та здійснив 87 обстрілів, зокрема три - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне. Дотепер тривають три бої.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів штурмував у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбники 17 разів штурмували у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве. Дотепер триває один бій.

На Слов’янському напрямку українські оборонці відбили п’ять ворожих атак в районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз штурмували в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки. Досі триває один бій.

На Покровському напрямку ворог штурмував 41 раз у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Родинського, Нового Шахового, Сухецького.

Протягом доби на цьому напрямку ліквідовано 87 та поранено 49 окупантів, знищено один мотоцикл, три квадроцикли, 30 безпілотників, дві одиниці автомобільної техніки, дев’ять одиниць спецтехніки, одне укриття окупантів. Також уражено шість одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, наземний роботизований комплекс та дев’ять укриттів окупантів.

На Олександрівському напрямку росіяни здійснили дев’ять штурмів поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 25 ворожих атак у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки. Крім того, РФ завдала авіаударів по Різдвянці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці, Залізничному, Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського. Крім того, росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Оріхів, Таврійське, Преображенка.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили один невдалий штурм позицій українських оборонців.