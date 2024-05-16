Более 1500 окупантов и 19 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине

Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 1520 российских солдат, а также 30 ББМ, 27 артсистем и 19 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили: личного состава около 488 460 (+1520) человек;

танков – 7529 (+19) ед;

боевых бронированных машин – 14538 (+30) ед;

артиллерийских систем – 12565 (+27) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10028 (+13);

крылатые ракеты – 2200 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 17048 (+93) ед;

специальная техника – 2062 (+1).