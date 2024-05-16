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Более 1500 окупантов и 19 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине

Четверг 16 мая 2024 07:46
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Более 1500 окупантов и 19 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 1520 российских солдат, а также 30 ББМ, 27 артсистем и 19 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава около 488 460 (+1520) человек;
  • танков – 7529 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин – 14538 (+30) ед;
  • артиллерийских систем – 12565 (+27) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10028 (+13);
  • крылатые ракеты – 2200 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17048 (+93) ед;
  • специальная техника – 2062 (+1).

Более 1500 окупантов и 19 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине

Напомним, по данным Института изучения войны, российские военные продолжают попытки наступления в Харьковской области. На некоторых направлениях оккупанты имели определенные тактические успехи.

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