Более 1500 окупантов и 19 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине
Иллюстративное фото (getty images)
Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 1520 российских солдат, а также 30 ББМ, 27 артсистем и 19 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава около 488 460 (+1520) человек;
- танков – 7529 (+19) ед;
- боевых бронированных машин – 14538 (+30) ед;
- артиллерийских систем – 12565 (+27) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10028 (+13);
- крылатые ракеты – 2200 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17048 (+93) ед;
- специальная техника – 2062 (+1).
Напомним, по данным Института изучения войны, российские военные продолжают попытки наступления в Харьковской области. На некоторых направлениях оккупанты имели определенные тактические успехи.
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