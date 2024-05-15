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Понад 1500 окупантів та 14 танків: Генштаб оновив втрати РФ на війні в Україні

Фото: українській військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України за останню добу змогли ліквідувати ще понад 1500 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 486940 (+1510) осіб;
  • танків - 7510 (+14) од;
  • бойових броньованих машин - 14508 (+48) од;
  • артилерійських систем - 12538 (+23) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10015 (+30);
  • крилаті ракети - 2199 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16955 (+48) од;
  • спеціальна техніка - 2061 (+7);

 

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, наразі Росія активізувала спроби наступу на Харківську область. Саме тому останні дні зросли втрати росіян. Зокрема, станом на ранок 14 травня, повідомлялось про понад 1700 ліквідованих окупантів.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України