Более 1500 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине

Силы обороны Украины за последние сутки смогли ликвидировать еще более 1500 российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, в настоящее время Россия активизировала попытки наступления на Харьковскую область. Именно поэтому в последние дни выросли потери россиян. В частности, по состоянию на утро 14 мая сообщалось о более 1700 ликвидированных оккупантов.
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