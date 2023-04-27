Понад 150 вітчизняних компаній взяло участь у конференції з відбудови України в Римі

Під час конференції з відбудови України в Римі представники понад 150 українських компаній обговорили можливості співпраці з італійцями.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Представники вітчизняних компаній обговорили співпрацю у багатьох напрямках щодо відбудови України з італійськими бізнесменами.

"Не тільки послухали надихаючі промови, не тільки розповіли про те, що нас турбує, а й познайомилися: у кожної компанії по 5-7 бізнес-переговорів, дехто навіть підписав бізнес-контракти", - зазначив президент торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

В пленарному засіданні у Римі взяли участь провідні міністри, бізнес-асоціації. Відбулися тематичні засідання, присвячені інфраструктурі та логістиці, фармацевтиці та медицині, також питанням пов’язаним з розвитком промисловості.