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Понад 150 вітчизняних компаній взяло участь у конференції з відбудови України в Римі

Фото: українські компанії обговорили співпрацю з італійцями щодо відбудови (telegram/Denys_Smyhal)
Автор: Максим Шушко

Під час конференції з відбудови України в Римі представники понад 150 українських компаній обговорили можливості співпраці з італійцями.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Представники вітчизняних компаній обговорили співпрацю у багатьох напрямках щодо відбудови України з італійськими бізнесменами.

"Не тільки послухали надихаючі промови, не тільки розповіли про те, що нас турбує, а й познайомилися: у кожної компанії по 5-7 бізнес-переговорів, дехто навіть підписав бізнес-контракти", - зазначив президент торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

В пленарному засіданні у Римі взяли участь провідні міністри, бізнес-асоціації. Відбулися тематичні засідання, присвячені інфраструктурі та логістиці, фармацевтиці та медицині, також питанням пов’язаним з розвитком промисловості.

Раніше ми писали, прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у конференції з відновлення України в Римі. Також зустрівся з президентом та прем'єр-міністром Італії, главою міністерства оборони, очільниками палат італійського парламенту.

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