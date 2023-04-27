Более 150 отечественных компаний участвовали в конференции по восстановлению Украины в Риме

В ходе конференции по восстановлению Украины в Риме представители более 150 украинских компаний обсудили возможности сотрудничества с итальянцами.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Представители отечественных компаний обсудили сотрудничество по многим направлениям по восстановлению Украины с итальянскими бизнесменами.

"Не только послушали вдохновляющие речи, не только рассказали о том, что нас беспокоит, но и познакомились: у каждой компании по 5-7 бизнес-переговоров, некоторые даже подписали бизнес-контракты", - отметил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков .

В пленарном заседании в Риме приняли участие ведущие министры бизнес-ассоциации. Состоялись тематические заседания, посвященные инфраструктуре и логистике, фармацевтике и медицине, а также вопросам, связанным с развитием промышленности.