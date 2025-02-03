Сплеск захворюваності в Києві: кількість випадків грипу та ГРВІ зросла більше ніж на 20%
За п’ятий тиждень 2025 року в Києві зареєстровано 11 565 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, включно з COVID-19. Це на 22,7% більше, ніж попереднього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".
Зростання відбулося як серед дітей, так і серед дорослих. Захворюваність серед дітей підскочила на 34,5% - з 5535 до 7442 випадків. Найбільше зростання зафіксоване серед школярів - на 46,3%. Водночас серед дорослих показник збільшився на 6% - з 3889 до 4123 випадків.
Госпіталізація також зросла, особливо серед дітей. До лікарень потрапили 259 осіб, з них 212 - діти. На COVID-19 за тиждень захворіла 31 людина, 6 з яких - діти, а госпіталізували 6 осіб, зокрема 3 дітей.
Також зафіксовано два летальні випадки від ускладнень грипу та два - від COVID-19.
Нагадаємо, грип зараз активно поширюється у 22 областях України, і з початку епідсезону захворіли майже 2 мільйони громадян. За даними МОЗ у Тернопільській та Чернівецькій областях зафіксовано незначне перевищення епідемічного порогу. Лікарі підкреслюють, що найдієвішим способом захисту від вірусу залишається вакцинація.
Також РБК-Україна розповідало, що лікування респіраторних захворювань зазвичай є тривалим і потребує значних фінансових витрат. Водночас, у світі досі не існує науково підтверджених методів швидкого та ефективного одужання. Раніше ми розповідали, як можна полегшити симптоми ГРВІ та скоріше одужати, не витративши при цьому великі суми грошей.
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