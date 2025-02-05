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Более 150 тысяч случаев за неделю. Заболеваемость ОРВИ в Украине выросла на 25%

Среда 05 февраля 2025 16:20
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Более 150 тысяч случаев за неделю. Заболеваемость ОРВИ в Украине выросла на 25% Фото: Грипп и ОРВИ в Украине Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продолжает расти количество больных гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и с COVID-19 - на 24% за неделю. Однако в целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

За неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года ОРВИ заболело 150 864 человека, из них 91 152 - дети. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 24,6%, а среди детей - на 34,6%.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 418,7 на 100 000 населения. Это на 13,3% ниже эпидемического порога, однако на 24,6% больше, чем на прошлой неделе.

За отчетный период подтверждено 507 случаев COVID-19, среди которых зарегистрировано четыре летальных случая. Все умершие не имели профилактических прививок против COVID-19 в течение последнего года.

По результатам лабораторных исследований, среди вирусов гриппа циркулируют A (H1) pdm09, A (H3), B и A не субтипированный. За неделю вакцинировались 1313 человек, из них 657 - из групп медицинского и эпидемического риска.

В общем, с начала эпидемического сезона 30 сентября 2024 года гриппом и ОРВИ переболели 2 091 692 украинца, что на 22,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

РБК-Украина ранее писало, что в некоторых регионах заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидемического порога. Из-за этого школы в некоторых городах закрывают на карантин и госпитализируют все больше больных.

Также мы рассказывали, что за прошедшую неделю в столице зарегистрировали 11 565 случаев гриппа и ОРВИ, что на 22,7% больше, чем неделей ранее. Заболеваемость среди детей выросла на 34,5%, а среди школьников - на 46,3%. В связи с увеличением количества больных медицинские учреждения расширяют количество мест для пациентов.

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