Понад 150 боїв за добу. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 21 авіаудар, скинув 39 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4800 обстрілів, з них 154 з РСЗВ, задіяв для ударів 1672 дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських військ у районах Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку зафіксовано 17 атак, зокрема поблизу Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив чотири атаки, зосередивши зусилля біля Греківки, Новоєгорівки та Торського. На Краматорському напрямку була зафіксована одна атака в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти атакували шість разів, застосувавши до десяти керованих бомб. На Покровському напрямку наші захисники відбили 37 атак біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та інших населених пунктів.

На Курахівському напрямку ворог провів 39 атак, концентруючись у районах Сонцівки, Берестків, Курахового та Єлизаветівки. На Времівському напрямку було зафіксовано 18 штурмів за підтримки авіації поблизу Трудового, Роздольного та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку загарбники атакували шість разів, але отримали рішучу відсіч та зазнали значних втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Ворог продовжує обстріли українських територій біля кордону в Чернігівській та Сумській областях.

Триває операція у Курській області, де за добу українські захисники відбили 18 атак загарбників.