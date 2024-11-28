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Более 150 боев в сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки российские войска совершили масштабные атаки на разных направлениях, используя авиацию, артиллерию, дроны-камикадзе и системы залпового огня. Всего в течение суток произошло 157 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 21 авиаудар, сбросил 39 КАБ. Кроме этого, совершил почти 4800 обстрелов, из них 154 из РСЗО, задействовал для ударов 1672 дрона-камикадзе", - говорится в сообщении. 

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских войск в районах Волчанска и Тихого. На Купянском направлении зафиксировано 17 атак, в частности вблизи Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг совершил четыре атаки, сосредоточив усилия у Грековки, Новоегоровки и Торского. На Краматорском направлении была зафиксирована одна атака в районе Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты атаковали шесть раз, применив до десяти управляемых бомб. На Покровском направлении наши защитники отбили 37 атак возле Миролюбовки, Луча, Лысовки, Желтого и других населенных пунктов.

На Кураховском направлении враг провел 39 атак, концентрируясь в районах Сонцовки, Берестков, Курахово и Елизаветовки. На Времовском направлении было зафиксировано 18 штурмов при поддержке авиации вблизи Трудового, Раздольного и Новодаровки.

На Приднепровском направлении захватчики атаковали шесть раз, но получили решительный отпор и понесли значительные потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано. Враг продолжает обстрелы украинских территорий у границы в Черниговской и Сумской областях.


Продолжается операция в Курской области, где за сутки украинские защитники отбили 18 атак захватчиков.

Потери россиян

За сутки 27 ноября украинские военные уничтожили 1220 российских оккупантов. Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 736 тысяч человек.

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