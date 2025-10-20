Понад 150 боєзіткнень за добу, третина - на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 22:00 19 жовтня на фронті протягом доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Третина з них - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Обстріли армії РФ

За добу російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та 3604 разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 11 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав два авіаудари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє та Мирне.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки.

На Костянтинівському напрямку 17 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

"За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 44 окупанти, із них 27 - безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, 19 БпЛА, три одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки; також уражено 11 укриттів для особового складу, станцію РЕБ, вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему ворога", - ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Олександрівському напрямку агресор 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Орестопіль, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку військові РФ один раз атакували позиції українських захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.