Более 150 боестолкновений за сутки, треть - на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 22:00 19 октября на фронте в течение суток зафиксировано 151 боевое столкновение. Треть из них - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Обстрелы армии РФ
За сутки российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2371 дрон-камикадзе и 3604 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 11 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 129 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.
На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее и Мирное.
Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки.
На Константиновском направлении 17 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, украинские защитники отбили все атаки врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал, Луч, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.
"По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 44 оккупанта, из них 27 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, 19 БпЛА, три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; также поражено 11 укрытий для личного состава, станция РЭБ, восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система врага", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На Александровском направлении агрессор 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербово, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.
На Ореховском направлении военные РФ один раз атаковали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
Потери российской армии
Украинские военные продолжают наносить противнику ощутимые потери.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 19 октября армия РФ потеряла 1000 солдат за сутки. С начала полномасштабного вторжения эта цифра составляет 1,1 млн человек.
Также РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) писало, что ВСУ успешно уничтожают российские ДРГ, которые пытаются проникнуть в Покровск.