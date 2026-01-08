Понад 140 ворожих штурмів на 11 напрямках: вечірнє зведення Генштабу

Протягом доби росіяни завдали одного ракетного та 15 авіаударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіаційних бомб. РФ здійснила обстріли із застосуванням 2982 дронів-камікадзе та здійснила 3055 обстрілів позицій українських оборонців і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили три штурми. Також ворог 90 разів обстріляв позиції Сил оборони та населених пунктів, зокрема два - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ шість разів штурмувала в районах населених пунктів Бугруватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази атакували у бік Куп’янська, Петропавлівки та Нової Кругляківки, одне боєзіткнення триває досі.

На Лиманському напрямку росіяни вісім разів атакували в напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку зафіксовано чотири штурми окупантів поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти 16 разів штурмували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку Росія 27 разів атакувала в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої точаться й досі.

Від початку доби на цьому напрямку знешкоджений 81 окупант, з них 55 - безповоротно. Також знищено чотири одиниці автомобільної техніки, один квадроцикл, 14 БпЛА, чотири одиниці спецтехніки, уражено вісім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 16 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Досі тривають два бої. Під ворожими авіаударами були Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку наразі триває одне боєзіткнення в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував в районі Антонівського мосту.