Понад 140 бойових зіткнень: Генштаб надав вечірнє зведення

Противник активно застосовує авіацію, ракети та дрони, водночас намагаючись просунутися на низці напрямків, проте українські підрозділи утримують позиції та завдають противнику відчутних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 30 грудня зафіксовано 142 бойових зіткнення. Протягом доби противник завдав три ракетні та 34 авіаційні удари, застосував три ракети та скинув 101 керовану авіабомбу. Також здійснено 2574 обстріли і 2759 ударів дронами-камікадзе.

Північно- і Південно-Слобожанський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано два авіаудари, п'ять скинутих авіабомб і 60 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, включно з ударами з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці, а також у бік Ізбицького та Лиману.

Східна ділянка фронту

На Куп'янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити українські підрозділи в районах Богуславки, Піщаного та Шейківки, один бій триває.

На Лиманському напрямку зафіксовано 10 атак поблизу Зарічного, Новоселівки, Ямполя та в напрямках Новосергіївки, Дробишевого, Ставків і Дружелюбівки.

На Слов'янському напрямку відбито три атаки в районі Дронівки та в бік Платонівки.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій не відзначено.

Донецький напрямок

На Костянтинівському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в оборону в районах Олександро-Шультіного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бика та в напрямках Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 28 штурмових дій. Бої тривають у трьох локаціях.

За попередніми даними, знешкоджено 118 окупантів, із них 68 безповоротно, знищено техніку, безпілотники та укриття особового складу.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку зупинено 11 атак, під авіаудар потрапила Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 зіткнення, два з них тривають, авіаударів зазнали кілька населених пунктів.

На Оріхівському напрямку наступальних дій не було, проте зафіксовано удари КАБ по Оріхову та Запоріжжю.

На Придніпровському напрямку спроби просування в районі Антонівського мосту успіху не мали.