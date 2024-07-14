Понад 1300 окупантів та майже півсотні артсистем. Втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

13 липня на фронті напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку. Також загарбники активні на Харківському, Лиманському та Времівському напрямках.

Крім того, війська РФ просунулися на півночі Урожайного Донецької області. Також окупанти, за даними Інституту вивчення війни, просунулися під Авдіївкою та Торецьком, а ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку та в Запорізькій області.

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