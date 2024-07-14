Больше 1300 оккупантов и почти полсотни артсистем. Потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

13 июля на фронте напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении. Также захватчики активны на Харьковском, Лиманском и Времовском направлениях.

Кроме того, войска РФ продвинулись на севере Урожайного Донецкой области. Также оккупанты, по данным Института изучения войны, продвинулись под Авдеевкой и Торецком, а ВСУ продвинулись на Купянском направлении и в Запорожской области.

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