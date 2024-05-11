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Понад 1300 окупантів і 55 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1320 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 481 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 15 танків, 40 ББМ та 55 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 481 030 (+1320) осіб ліквідовано;
  • танків - 7449 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 14353 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 12442 (+55) од.;
  • РСЗВ - 1064 (+2) од.;
  • засоби ППО - 796 (+1) од.;
  • літаків - 349 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9868 (+42) од.;
  • крилаті ракети - 2193 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16755 (+64) од.;
  • спеціальна техніка - 2040 (+9) од.

Як повідомив 10 травня ввечері Генштаб, у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території України.

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