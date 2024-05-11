Понад 1300 окупантів і 55 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1320 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 481 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 15 танків, 40 ББМ та 55 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:
Як повідомив 10 травня ввечері Генштаб, у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території України.
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