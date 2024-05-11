Более 1300 оккупантов и 55 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1320 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 481 030 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 15 танков, 40 ББМ и 55 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:
Как сообщил 10 мая вечером Генштаб, в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.
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