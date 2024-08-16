Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів

Нагадаємо, що станом на 22:00, 15 серпня, на фронті від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою був Покровський напрямок. На цій ділянці ворог намагався атакувати 39 разів. 27 атак було відбито, 12 ще продовжувалися.

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