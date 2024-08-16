Более 1300 окупантов, 35 ББМ и 59 артсистем: Генштаб о новых потерях РФ за сутки

Напомним, что по состоянию на 22:00, 15 августа, на фронте с начала суток произошло 111 боевых столкновений. Самой горячей точкой было Покровское направление. На этом участке враг пытался атаковать 39 раз. 27 атак было отбито, 12 к тому времени еще продолжались.

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