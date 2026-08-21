Понад 1300 компаній допомагають РФ будувати аналог Starlink

Розбудовувати власну супутникову мережу "Рассвет" - аналог американського Starlink - Росії допомагають понад 1300 компаній. Більшість ключових постачальників проєкту досі не під санкціями.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Росія будує свій аналог Starlink: хто стоїть за "Рассвет" і де його слабкі місця ".

Центр оборонних реформ провів дослідження і з'ясував, що головний розробник системи - російська компанія "Бюро 1440" - не має повного циклу виготовлення супутників і наземного обладнання. Власне виробництво забезпечено лише для сонячних батарей через дочірню структуру Labs 1440.

Загалом "Бюро 1440" виконує роль координатора, закупника та системного інтегратора. Мережа постачання проєкту охоплює понад 1300 підприємств.

Мільйонні фінанси та ядро постачальників

Із загального переліку виділені 150 компаній із великими обсягами платежів. Основне ядро складає 21 головний постачальник. У 2025 році кожен із них отримав від "Бюро 1440" понад 100 млн рублів (1,21 млн доларів), а сумарно їм перерахували 7,4 млрд рублів (близько 89 млн доларів).

Із цієї 21 ключової компанії лише 5 перебувають під обмеженнями країн Заходу: Sotis, RPC Micran, Elesar Group, Rezonit та ОКБ "Факел".

Зокрема, ОКБ "Факел" (структура "Роскосмосу"), яка є ймовірним постачальником двигунів для супутників "Рассвет", у 2025 році отримала від замовника близько 1,86 млн доларів.

Хто постачає деталі і не перебуває під санкціями

Решта 16 ключових підприємств з ядра постачальників продовжують вільно працювати без будь-яких обмежень з боку США та ЄС.

Найбільшим отримувачем коштів у 2025 році стала компанія Pallada LLC, яка залучила 1,6 млрд рублів (близько 18,9 млн доларів). Більшість її імпорту складає продукція китайського походження.

Ще близько 8,3 млн доларів отримала білоруська компанія Aerospace Instruments CJSC, залучена до досліджень та розробок.

Серед інших великих постачальників без західних санкцій у розслідуванні вказані:

RPE "TEKS" LLC - 3,64 млн доларів;

Aquamash Production Association JSC - 3,62 млн доларів;

Alternative Solutions LLP (Казахстан) - 2,5 млн доларів;

Radio Gigabit LLC - 2,18 млн доларів;

Belrobot CJSC (Білорусь) - 1,93 млн доларів;

Newton Steel LLC - 1,8 млн доларів;

Macro Solutions LLC - 1,58 млн доларів;

SPC "Small Spacecraft" LLC - 1,42 млн доларів;

Labs 1440 JSC (дочірнє підприємство) - 1,35 млн доларів;

El-Optics LLC (постачальник телекомунікаційного й лазерного обладнання) - 1,21 млн доларів.

Санкційні прогалини та роль України

Чотири інші великі компанії-постачальники вже потрапили під санкції України, однак західні держави досі не ввели проти них відповідних обмежень. Це:

Infostera LLC - отримала 3,94 млн доларів;

MicroEM Component LLC - 3,44 млн доларів;

Yue Tech JSC - 1,7 млн доларів;

Keldysh Research Centre JSC - 1,31 млн доларів.

За оцінкою Центру оборонних реформ, така відсутність синхронізації між санкційними списками дозволяє Росії безперешкодно зберігати імпорт компонентів для розбудови стратегічної супутникової інфраструктури.

Що відомо про проєкт "Рассвет"

Проєкт "Рассвет" розробляється компанією "Бюро 1440" як низькоорбітальна супутникова система для забезпечення високошвидкісним інтернетом цивільних та військових потреб РФ.