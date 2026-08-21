Более 1300 компаний помогают РФ строить аналог Starlink

Развивать собственную спутниковую сеть "Рассвет" - аналог американского Starlink - России помогают более 1300 компаний. Большинство ключевых поставщиков проекта до сих пор не под санкциями.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Россия строит свой аналог Starlink: кто стоит за "Рассвет" и где его слабые места ".

Центр оборонных реформ провел исследование и выяснил, что главный разработчик системы - российская компания "Бюро 1440" - не имеет полного цикла изготовления спутников и наземного оборудования. Собственное производство обеспечено только солнечным батареям через дочернюю структуру Labs 1440.

В общей сложности "Бюро 1440" выполняет роль координатора, закупщика и системного интегратора. Сеть поставки проекта охватывает более 1300 предприятий.

Миллионные финансы и ядро поставщиков

Из общего перечня выделено 150 компаний с большими объемами платежей. Основное ядро составляет 21 главный поставщик. В 2025 году каждый из них получил от "Бюро 1440" более 100 млн рублей (1,21 млн долларов), а суммарно им перечислили 7,4 млрд рублей (около 89 млн долларов).

Из этой 21 ключевой компании только 5 находятся под ограничениями стран Запада: Sotis, RPC Micran, Elesar Group, Rezonit и ОКБ "Факел".

В частности, ОКБ "Факел" (структура "Роскосмоса"), являющаяся вероятным поставщиком двигателей для спутников "Рассвет", в 2025 году получила от заказчика около 1,86 млн долларов.

Кто поставляет детали и не находится под санкциями

Остальные 16 ключевых предприятий из ядра поставщиков продолжают свободно работать без каких-либо ограничений со стороны США и ЕС.

Крупнейшим получателем средств в 2025 году стала компания Pallada LLC, привлекшая 1,6 млрд рублей (около 18,9 млн долларов). Большинство ее импорта составляет продукция китайского происхождения.

Еще около 8,3 млн долларов получила белорусская компания Aerospace Instruments CJSC, привлеченная к исследованиям и разработкам.

Среди других крупных поставщиков без западных санкций в расследовании указаны:

RPE "TEKS" LLC - 3,64 млн долларов;

Aquamash Production Association JSC - 3,62 млн долларов;

Alternative Solutions LLP (Казахстан) - 2,5 млн долларов;

Radio Gigabit LLC - 2,18 млн долларов;

Belrobot CJSC (Беларусь) - 1,93 млн долларов;

Newton Steel LLC - 1,8 млн долларов;

Macro Solutions LLC - 1,58 млн долларов;

SPC "Small Spacecraft" LLC - 1,42 млн долларов;

Labs 1440 JSC (дочернее предприятие) - 1,35 млн долларов;

El-Optics LLC (поставщик телекоммуникационного и лазерного оборудования) - 1,21 млн долларов.

Санкционные пробелы и роль Украины

Четыре других крупных компании-поставщика уже попали под санкции Украины, однако западные государства до сих пор не ввели против них соответствующих ограничений. Это:

Infostera LLC - получила 3,94 млн долларов;

MicroEM Component LLC - 3,44 млн долларов;

Yue Tech JSC - 1,7 млн долларов;

Keldysh Research Centre JSC - 1,31 млн долларов.

По оценке Центра оборонных реформ такое отсутствие синхронизации между санкционными списками позволяет России беспрепятственно сохранять импорт компонентов для развития стратегической спутниковой инфраструктуры.

Что известно о проекте "Рассвет"

Проект "Рассвет" разрабатывается компанией "Бюро 1440" как низкоорбитальная спутниковая система для обеспечения высокоскоростным интернетом гражданских и военных нужд РФ.