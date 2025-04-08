Понад 130 боїв за добу: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки на фронті

Російські війська від початку цієї доби завдали одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 98 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 733 дрони-камікадзе та здійснили майже 3800 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Найгарячіші напрямки

Найбільше бойових зіткнень сьогодні відбулося на Покровському напрямку. За даними Генштабу, загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Дотепер тривають сім боєзіткнень. Під авіаударами противника опинилися населені пункти Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут та Багатир.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 236 окупантів, 122 з них - безповоротно. Також знищено:

1 БТР;

4 автомобілі;

2 мотоцикли;

3 термінали супутникового зв’язку;

протитанковий ракетний комплекс;

4 антени БпЛА;

3 пункти управління БпЛА.

Також пошкоджено одну артилерійську систему та два ворожих автомобілі.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Катеринівки та Колодязів. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

В Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 24 атаки російських загарбників, ще п’ять боїв тривають. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 214 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на інших напрямках

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького. Дев’ять атак уже відбито, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Зірка та Толстой.

На Харківському напрямку впродовж дня українські війська відбивали три атаки противника в районах Вовчанська. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів у районах Степової Новоселівки та Загризового.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Курдюмівки, з яких два тривають дотепер.

Дві штурмові дії ворога в напрямку Григорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив три атаки в напрямку Вільного Поля та поблизу Бурлацького.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожі штурми в районі Степового та Лобкового.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.