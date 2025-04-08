Более 130 боев за сутки: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях на фронте

Российские войска с начала этих суток нанесли один ракетный и 69 авиационных ударов, применив три ракеты и 98 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 733 дрона-камикадзе и осуществили почти 3800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Самые горячие направления

Больше всего боевых столкновений сегодня произошло на Покровском направлении. По данным Генштаба, захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка. До сих пор продолжаются семь боестолкновений. Под авиаударами противника оказались населенные пункты Романовка, Покровск, Удачное, Зеленый Кут и Багатырь.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 236 оккупантов, 122 из них - безвозвратно. Также уничтожено:

1 БТР;

4 автомобиля;

2 мотоцикла;

3 терминала спутниковой связи;

противотанковый ракетный комплекс;

4 антенны БпЛА;

3 пункта управления БпЛА.

Также повреждена одна артиллерийская система и два вражеских автомобиля.

На Торецком направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Озаряновки, Торецка и Леонидовки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Катериновки и Колодязов. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

В Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 24 атаки российских захватчиков, еще пять боев продолжаются. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб, а также осуществил 214 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других направлениях

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого. Девять атак уже отбиты, одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Звезда и Толстой.

На Харьковском направлении в течение дня украинские войска отражали три атаки противника в районах Волчанска. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники отбили пять штурмов в районах Степной Новоселовки и Загрызово.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений вблизи Васюковки, Часового Яра и Курдюмовки, из которых два продолжаются до сих пор.

Два штурмовых действия врага в направлении Григорьевки отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Гуляйпольском направлении противник совершил три атаки в направлении Свободного Поля и вблизи Бурлацкого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного и Лобкового.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.