Понад 1200 окупантів та вертоліт. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

За даними на вечір, 10 серпня, на фронті сталося 92 бойові зіткнення. При цьому загарбники 33 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ.

Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ймовірно, російські війська захопили селище Невельське, під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому та Донецькому напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.