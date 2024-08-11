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Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

Неділя 11 серпня 2024 06:18
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Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Ймовірно, російські війська захопили селище Невельське під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому і Донецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Відомий російський військовий блогер 10 серпня спростував нещодавні заяви про те, що російські війська захопили Лукашівку Сумської області та Сотницький Козачок Харківської області. Він стверджує, що ці населені пункти кілька разів переходили з рук в руки протягом війни, оскільки там немає адекватних оборонних позицій, на яких росіяни або українці можуть встановити стійкі позиції.

Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, проте підтверджених змін лінії фронту не було. 9 і 10 серпня тривали бої біля Глибокого, Вовчанська та Стариці.

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISWІмовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

Операція №2 - Луганська область

Російські війська просунулися поблизу Кремінної у невстановлений день і 10 серпня продовжили наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 серпня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Золотарівки (на південь від Кремінної).

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

Операція №3 - Донецька область

9 і 10 серпня російські війська продовжували наступальні дії в районі Сіверська, але не просувалися. Український Генштаб повідомляв 9 і 10 серпня, що російські війська атакували на північний схід від Сіверська біля Білогорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Спірного, Івано-Дарівки та Виїмки.

9 і 10 серпня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Часового Яру; на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південь від Часового Яру біля Ступочок і Білої Гори. Пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська просунулися в Жовтневому мікрорайоні Часового Яру, але ISW не знайшло візуальних доказів, які б підтверджували це твердження.

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

Російські війська нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку та продовжували наступальні операції в цьому районі 9 і 10 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що російські війська просунулися в північній Дружбі (на схід від Торецька).

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

«Ймовірно, російські війська нещодавно захопили Невельське (на південний схід від Покровська)», - йдеться у звіті Інституту.

На відео з геолокацією, опублікованому 9 серпня, видно, як російські війська піднімають російський прапор у північно-західному Невельському на крайньому західному адміністративному кордоні населеного пункту.

Російські війська продовжували наступальні дії: на схід від Покровська в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Гродівки, Калинового; і на південний схід від Покровська біля Желанного, Яснобродівки і Карлівки.

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що російські війська просунулися в південно-східній та північно-східній частинах Костянтинівки, а також у полях на південний схід від Водяного.

Російські війська продовжували атакувати на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки; і на південний захід від м. Донецьк біля Парасковіївки, Костянтинівки, Водяного та Олександрівки.

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки.

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

У Генштабі України повідомили, що 10 серпня російські війська здійснили удари на Дніпровському напрямку (Херсонська область).

Імовірно, росіяни захопили Невельське на Покровському напрямку і просунулися ще на трьох: карти ISW

Нагадаємо, 10 серпня Генштаб повідомляв, що на тлі боїв у Курській області на фронті зменшилася кількість штурмів з боку окупантів. Раніше за добу українські військові фіксували близько 140 зіткнень. 9 серпня їх було 90.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

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