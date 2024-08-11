Более 1200 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

По данным на вечер, 10 августа, на фронте произошло 92 боевых столкновения. При этом захватчики 33 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ.

В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, вероятно, российские войска захватили поселок Невельское, под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

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